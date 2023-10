Il lago alla Fiera di Rimini. L’Urat ha presentato i progetti per il Trasimeno

"Si è appena concluso un appuntamento molto importante per tutto il Lago Trasimeno", cosi il presidente Urat Michele Benemio commenta la partecipazione alla 60° Edizione del Ttg Travel Experience di Rimini. "È stata un’opportunità di confronto sul tema dell’edizione 2023 “The year of Utopia. Live. Believe“. "Da un contesto profondamente trasformato – commenta Benemio – nasce il tempo dell’Utopia. Per le imprese, il tempo dell’Utopa è quello in cui si mette in campo la capacità di creare nuove soluzioni di prodotto in grado di rispondere alle urgenze e alle sensibilità di un tempo nuovo". L’assessore Paola Agabiti ha aperto con il suo saluto i lavori di operatori economici e istituzioni che dal Trasimeno si sono incontrati in Sala Conferenze del Ttg di Rimini. Il vice presidente Urat, Giorgio Bacioccola pensa che il Consorzio Urat sia "pronto per accogliere nuove iniziative grazie a fattive collaborazioni con aziende che puntano all’innovazione come Dhynet che grazie alla presentazione del suo amministratore Arturo Cimieri ha spiegato le potenzialità di un aggregatore territoriale che promuove tutte le eccellenze e peculiarità del territorio nell’ ottica di perseguire un incontro one to one tra la domanda e l’offerta turistica. Ciò permetterà un incremento del tasso di occupazione ed anche una riduzione dei costi di acquisizione del cliente".

A seguire Benemio ha presentato il progetto ecosostenibile del Consorzio Urat, riferito alla Ciclabile del Trasimeno in collaborazione con Repower, azienda leader nel campo della sostenibilità, alcune strutture consorziate stanno portando avanti in merito alla mobilità elettrica: servizi e tecnologie evolute per rispondere con alti standard di qualità ad un settore in espansione come quello del cicloturismo. Importanti riflessioni sono state valutate con il responsabile dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, il punto di riferimento per l’analisi dell’economia del cicloturismo e per la crescita delle imprese e dei territori, che ha collaborato nella presentazione dell’iniziativa. Una giornata piena di incontri proseguiti fino al termine dell’evento alla postazione del Consorzio Urat all’interno dello stand Umbria.