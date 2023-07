Il ’Grande fratello’ in centro Oltre cinquanta telecamere da via Saffi a piazza Libertà

Un sistema di videosorveglianza con oltre 50 occhi magnetici, che controlleranno h24 l’area del centro storico da via Saffi a piazza della Libertà. Il progetto c’è ed il budget complessivo per renderlo realtà ammonta a circa 350mila euro, di cui gran parte sono già nei cassetti del Comune, ma manca ancora una parte per coprire l’importo totale ed il comune si appella al Ministero dell’interno. "Abbiamo presentato una richiesta di finanziamento al Ministero – afferma il Comandante della Polizia Municipale Massimo Coccetta – gran parte del budget è già coperta ora dobbiamo solo capire se per attivare il progetto potremmo contare sui fondi messi a disposizione dal Governo o se dovremmo attingere dalle risorse dell’ente. Il settore della videosorveglianza è particolarmente delicato in materia di privacy e richiese anche una lunga serie di autorizzazioni. Il progetto era pronto da tempo, ma è stato aggiornato. Le telecamere saranno posizionate in punti strategici in modo da costruire una rete che permetterà comunque di avere una visione ad ampio raggio su una zona del centro storico piuttosto vasta. Le telecamere oltre a garantire un importante supporto in caso di indagini, fungono anche da deterrente per i malintenzionati". Anche i vandali quindi hanno le ore contate, ma con l’arrivo della bella stagione sono già entrati in azione.

Nel mirino di sconosciuti di recente sono finite la bandiera italiana e quella dell’Europa poste all’ingresso dell’ufficio di promozione turistica. Ad attendere con ansia l’attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza sono anche commercianti e residente del centro storico alle prese in più occasioni con spiacevoli atti vandalici.