Il gospel e la comicità di Michela Giraud a Perugia

Doppio appuntamento tra gospel e stand up comedy con la stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti, all’Auditorium San Francesco al Prato. Si comincia domani sera con “Gospel Connection Mass Choir”: non un semplice concerto – avvertono gli organizzatori – ma una vera e propria esperienza collettiva di gioia e spiritualità. Con un repertorio che va dai classici spirituals alle più moderne interpretazioni gospel, l’energia e la passione dei maestri americani, con oltre venti edizioni di successo, Gospel Connection raduna, infatti, ogni anno centinaia di appassionati, accomunati dal desiderio di esprimere le loro anime attraverso la musica. Domenica sempre alle 21 spazio alla stand up comedy con la dirompente Michela Giraud (nella foto) che torna in scena più pungente che mai con il suo nuovo spettacolo “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”, per uno spettacolo realizzato in sinergia con Comìc Club e la stagione Tourné. In questa nuova performance, "la retorica dei vincenti che ci vuole sempre aggressivi e pronti alle avversità viene demolita in una lunga, irresistibile, ammissione dei propri limiti. Perché si sa: a volte ci gettano tra i lupi e ne usciamo capobranco" dice Michela Giraud pronta a esorcizzare con una risata le sconfitte quotidiane. Prossimi appuntamenti di novembre: sabato 16 “Cento storie per cento canzoni” di Luca Barbarossa, mercoledì 20 concerto di Blixa Bargeld e Teho Teardo, giovedì 21 “Vado a vivere con me” di e con Jonathan Canini.