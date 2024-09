Il Giro d’Italia a Gubbio. Ma la tappa si sovrappone alla Festa dei Ceri Mezzani

Da alcune ore sta trovando sempre più riscontri una notizia che potrebbe modificare il già pieno calendario degli eventi di maggio 2025 nella città eugubina. La nona tappa del Giro d’Italia (che nel 2025 si svolgerà dal 10 maggio al primo giugno), infatti, potrebbe partire da Gubbio, ma sarebbe in programma per domenica 18 maggio, data in cui si dovrebbe svolgere la Festa dei Ceri Mezzani. Vista l’enorme possibilità che rappresenta un’occasione di questo tipo – la gara ciclistica della "maglia rosa" non passa da Gubbio dal 1989 –, tutte le parti interessate come l’amministrazione comunale, le componenti ceraiole e le Società Balestrieri stanno cercando di limare al meglio i dettagli per trovare la giusta quadra. Non sarebbe infatti possibile, per motivi legati alla sicurezza e in particolare alla sovrapposizione di eventi nel corso della mattina del 18 maggio 2025, far coincidere la partenza della tappa e la Festa dei Ceri Mezzani. Viene in aiuto, in questo caso, l’ultima domenica di maggio, data in cui da calendario tradizionale si svolge il Palio della Balestra, che "occupa" il pomeriggio e garantirebbe una situazione di migliore gestione; in questo caso, la festa dei giovani ceraioli sarebbe spostata di una settimana, appunto il 25 maggio. Secondo alcune indiscrezioni sia la Società Balestrieri di Gubbio che quella di Sansepolcro avrebbero dato il proprio benestare a questo spostamento, mentre dalle sponde ceraiole non arrivano ancora voci ma l’impressione è che l’accordo si possa trovare. Anche il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci ha confermato, tramite un’intervista all’emittente televisiva TRG, la volontà dell’amministrazione di andare fino in fondo: "Ci stiamo accingendo a trattare la partenza di una tappa del Giro d’Italia che cade in una data all’interno di un periodo molto caldo. Dovremo coordinare un po’ gli eventi del prossimo maggio. Parliamo di una tappa che potrebbe fornire visibilità enorme al territorio e alla città, è un’occasione ghiotta e ci stiamo lavorando", ha dichiarato il sindaco Fiorucci. Si potrebbe dunque profilare un maggio ancora più intenso del solito, con l’aggiunta di un evento sicuramente rilevante, che può portare un flusso ancora maggiore di turismo e che modifica la normale tabella di marcia a cui tutti gli eugubini sono abituati. Non resta che attendere nuovi sviluppi e comunicazioni ufficiali.

Federico Minelli