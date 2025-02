"Il gatto in via dei Cappuccini non è Hiro, si chiama Leon"

SPOLETO - Il gatto in via dei Cappuccini non è Hiro. A spegnere ogni speranza di ritrovare il gatto di Nino Frassica, scomparso oltre un anno e mezzo fa, quando l’attore siciliano era a Spoleto per le riprese di Don Matteo 14, è la signora che tutti i giorni accudisce la colonia felina del circolo tennis. A segnalare una somiglianza con il gatto di Frassica era stata una passante che, tratta in inganno dal pelo lungo e bianco, aveva ipotizzato un clamoroso ritrovamento. Al momento della scomparsa, alla fine di settembre 2023, l’attore siciliano aveva promesso una taglia di 10mila euro per chi fosse riuscito a ritrovare il gatto e si era innescata una spasmodica ricerca addirittura attraverso droni e cani molecolari. Il fenomeno si era “spento“ e la scomparsa del gatto aveva provocato alla famiglia Frassica anche alcuni problemi di carattere legale che oggi, però, sono stati archiviati.

"Quel gatto di via Cappuccini si chiama Leon detto “Leo“ – afferma la signora che accudisce la colonia felina – è a pelo lungo ma non è un sacro di Birmania. È arrivato qui sette anni fa quando era piccolissimo e lo abbiamo subito accudito. Chi passeggia da queste parti lo conosce bene ed è sempre in compagnia di una gatta, Princess, che praticamente lo ha adottato. Mi dispiace deludere chi sperava di aver risolto il caso Hiro – dice ancora –, ma ho pensato che fosse giusto intervenire sia per tutelare Leon sia per evitare incomprensioni".