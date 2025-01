Il filosofo Galimberti al Lyrick e Teatro Nuovo tra libertà e giovani

Filosofo, saggista e psicoanalista, Umberto Galimberti (nella foto) è protagonista di un doppio appuntamento della stagione Tournè, promossa da Aucma e Mea Concerti, domani alle 21 al Lyrick di Assisi e giovedì, sempre alle 21 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto.

Al Lyrick Galimberti parlerà de “L’illusione della libertà”. La libertà non esiste, dice il celebre filosofo. "Esiste però l’idea della libertà che ha fatto storia. Per questo bisogna aver cura delle idee, sottoporle a critica. E questo è proprio l’esercizio del pensiero, che bisogna imparare da piccoli, per metter in gioco le nostre idee e vedere se sono fondate o semplicemente delle abitudini mentali".

Giovedì a Spoleto sarà poi la volta di “Il bene e il male. Educare le nuove generazioni”. I ragazzi di oggi sono incapaci di sentire la differenza tra bene e male. Il filosofo sottolinea l’importanza della “risonanza emotiva”, "un processo attraverso il quale si comprendono le conseguenze emotive dei propri comportamenti. Questa mancanza può portare a non riconoscere la differenza tra bene e male".