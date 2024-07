Il film di Bisio vince a ’CdCinema’

Quello che si è appena concluso è stato un week end ricco di ospiti per la rassegna cinematografica ’CdCinema’ con tanti ospiti. A partire dalla serata di sabato 20 luglio quando nel cortile di Santa Cecilia è stato proiettato il film "Il Punto di Rugiada": presenti il regista Marco Risi assieme a una delle attrici principali del film, l’altotiberina Lucia Rossi.

La serata è stata l’occasione per conoscere da vicino il grande maestro del cinema italiano e la giovane attrice originaria di Lama (era presente anche l’assessore del comune di San Giustino Loretta Zazzi). Domenica sera poi – prima della proiezione del film "Io capitano" di Matteo Garrone – è stato svelato il film vincitore del concorso "Opere Prime e Seconde". C’era molta curiosità da parte del pubblico, sempre presente al Cortile: il premio 2024 è andato a "L’ultima volta che siamo stati bambini" di Claudio Bisio che con un simpatico videomessaggio ha salutato e ringraziato il pubblico presente, promettendo che presto verrà a far visita a Città di Castello. Presente anche l’assessore alla cultura Michela Botteghi che ha sottolineato la coincidenza del tema della pellicola vincitrice scelta dal pubblico tifernate, "che racconta in modo favolistico l’atrocità e la crudeltà della Seconda Guerra Mondiale, con la ricorrenza degli 80 anni dalla liberazione dall’occupazione nazi-fascista che ricorre in questi giorni".

CdCinema torna oggi con "Foglie al Vento", il poetico film di Aki Kaurismäki e domani con "Perfect Days" di Wim Wenders mentre venerdì 26 luglio trasloco a San Giustino per la proiezione di "Barbie" in piazza del Municipio.