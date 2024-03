“Il Figliol Prodigo“ Il musical che piace: "Lo spettacolo parla a giovani e adulti"

E’ nato durante il periodo buio del covid per stimolare i giovani fuori e dentro dal palco. Ha avuto una decina di repliche tra Perugia ed Assisi, intrattenuto oltre duemila spettatori, messo in moto una ventina di giovani tra attori, cantanti ed altrettanti aiuti (elettricisti, costumisti, assistenti di scena). Sono i numeri del musical “Il Figlio prodigo” il musical, con testi e musiche originali, attori, cantanti e band che si esibiscono dal vivo, ideato dall’oratorio di San Giovanni Battista di Ferro di Cavallo, proprio per contrastare il grigiore del lockdown. Il musical ha fatto il giro della città, e non solo. Le performance si sono affinate, replica dopo replica, fino ad esibirsi alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. Ultima in ordine di tempo la serata al teatro parrocchiale di Elce, dove don Riccardo Pascolini porta avanti la sua pastorale. Ospite d’onore il sindaco , Andrea Romizi, che ha voluto parlare in maniera molto schietta ai giovani presenti: "una storia, con tutte le sue metafore, che parla a ciascuno, genitore o figlio che sia".

Applausi meritati ai protagonsiti: David Bacianini, Filippo Anticaglia, Maria Fiorucci, Anna Fanfarillo, Camilla Rossini, Giuseppe Ciorba, Edoardo Svolacchia, Elisa Chisalita, Emilia Cardoni, Ester Fringuelli, Lucia Biagetti, Francesco Angelucci, Francesco Filippucci, Giacomo Morettini, Luca Betti, Pietro Mastrodicasa, Sara Angelucci, Alessandro Fiorucci, Anna Protani, Tommaso Melloni, Loredana Torresi, Maurizia Fiori, Padre Gabriele, Fabio Settequattrini, Sara Pecetti, Angela Settequattrini, Luigi Cira, Francesco Schiavolini, Gabriele Del Buon Tromboni, Erika Brunacci, Stefania Repaci, Federico Fiorucci, Michelle, Giulia Cardoni, Marta Fanfarillo, Sofia Cardoni, Matteo Nani, Enrico Cardoni, Giovanni Gialanella, Mauro Cozzari, Michele Nani.