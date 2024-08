Il Festival del Medioevo a Gubbio. Grandi ospiti svelano ’Secoli di luce’

Francesco Guccini, Alessandro Barbero, Franco Cardini, Carlo Lucarelli, Dario Fabbri, Matteo Saudino e con loro altri settanta storici, scrittori, scienziati, filosofi, architetti e giornalisti. Ecco i grandi ospiti che animeranno il ricco e raffinato programma del “Festival del Medioevo“ che torna a Gubbio per la decima edizione da mercoledì 25 a domenica 29 settembre.

Nell’arco di dieci anni il Festival del Medioevo, ideato e diretto da Federico Fioravanti, è diventato un punto di riferimento culturale e il più importante evento di divulgazione culturale sull’Età di mezzo grazie alle sue lezioni coinvolgenti di alto valore scientifico, unite a rievocazioni di grande qualità e alla Fiera del libro medievale. Quanto al tema, il Festival punta sui “Secoli di luce. Sulle spalle dei giganti” per una riflessione sul Medioevo lontano dalla banalità degli stereotipi, fatto di grandi uomini e grandi donne che hanno segnato dieci secoli di storia: "Un lungo tempo di innovazioni e trasformazioni e di continui “rinascimenti”, in tutti i campi del sapere, dall’arte alla politica, dalle istituzioni pubbliche alla vita quotidiana", dicono gli organizzatori. Per cinque giorni il Festival offre oltre settanta grandi lezioni di storia, con accesso libero, dentro e fuori Piazzale Frondizi (il programma è su www.festivaldelmedioevo.it). Nel cartellone spiccano le Serate d’autore. La prima è mercoledì 25 alle 21.15 con lo storico Alessandro Barbero in una lezione spettacolo su “La rivoluzione di Francesco d’Assisi”, quindi sabato 28, alla stessa ora, ci sarà Francesco Guccini con “Diverso tutti gli anni, e tutti gli anni uguale” per riflettere su storia, cultura e memoria attraverso la musica e le parole del celebre cantautore, a partire dalla sua Canzone dei dodici mesi. Il finale, domenica 29, sarà con la lezione di Dario Fabbri su “Popoli e imperi: lo sguardo della geopolitica” in una riflessione sulle dinamiche di potere, dal mondo medievale ai giorni nostri. Da ricordare anche Matteo Saudino, in arte BarbaSophia, che venerdì 27 parlerà de “Il rasoio di Occam” mentre giovedì 26 si terrà lo spettacolo “L’ombra del santo - Canzoni che senza saperlo conversano con Francesco” con Sara Jane Ceccarelli e il suo ensemble “Musica quasi spensierata”. Da non perdere, giovedì 26 alle 18 l’evento speciale: “Nero come il terrore. Un podcast sulla storia dell’omicidio nel Medioevo” con lo scrittore e divulgatore Carlo Lucarelli intervistato da Fioravanti.

Sofia Coletti