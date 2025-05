Taglio del nastro per la Casa delle associazioni

È stata inaugurata, nella centrale Piazza Umberto I, la Casa delle associazioni “Giovanni Bacarini Morettini“, un nuovo spazio destinato a diventare punto di riferimento per la vita associativa cittadina. Un luogo di incontro, collaborazione e condivisione che rafforza il tessuto sociale della comunità, ospitando importanti realtà del territorio, quali Avis Todi, Auser Ala Media Valle del Tevere e Lions Club. Il taglio del nastro ha rappresentato, dunque, una preziosa occasione per celebrare il valore dell’associazionismo, da sempre riconosciuto e sostenuto da La Consolazione Etab, ente proprietario dell’immobile. "Siamo onorati di accogliere nella nostra struttura – afferma il presidente Leonardo Mallozzi – associazioni che rappresentano un patrimonio umano e valoriale di grande rilievo". L’iniziativa si inserisce nel solco della memoria e della gratitudine verso chi ha donato e operato per il bene comune: la Casa, infatti, intitolata alla memoria del Giovanni Bacarini Morettini, ricorda l’antica Opera Pia “Istituzione pro Orfane Giovanni Bacarini-Morettini“, sorta nel 1940 per volontà testamentaria di Elisa Morettini in Bacarini e successivamente incrementata dal lascito di Ruggero Bacarini. Dal 1° gennaio 2003, il patrimonio dell’Opera Pia è confluito nell’ente La Consolazione Etab, a seguito della fusione delle Opere Pie precedentemente amministrate dalla Congregazione di Carità e, dal 1932, dalle Istituzioni Riunite di Beneficenza.

s.f.