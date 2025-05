“No“ all’uso delle droghe. Maxi-evento all’Opificio con la Comunità Incontro

Anche Miss Italia Ofelia Passaponti dice “no“ all’uso di sostanze stupefacenti. Prosegue l’attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolta alle giovani generazioni per diffondere uno stile di vita sano e un divertimento consapevole. All’Opificio Club di Terni è andata in scena la prima tappa di “Good Vibes-Ballo senza sballo“, progetto promosso dall’Upi Umbria (Unione delle Province Italiane) per affermare un modello di divertimento sano e responsabile nelle discoteche e nei luoghi di aggregazione giovanile. In campo, nella prima uscita nei locali da ballo, la Comunità Incontro per un’iniziativa di sensibilizzazione contro l’uso delle sostanze, con una unità mobile formata da operatori e psicologi dell’equipe multidisciplinare. Insieme alla struttura terapeutica di Amelia, alla serata, ha preso parte anche lo staff degli operatori Actl E Helios della Asl 2 impegnati nei servizi contro le dipendenze. Grande partecipazione del giovane pubblico. Particolarmente coinvolgente, a cura della Comunità Incontro, l’esperienza immersiva con la realtà virtuale per simulare, tramite i visori, gli effetti delle droghe. La struttura di Amelia ha messo in campo anche il servizio “Mai Solo“, una linea diretta in caso di difficoltà. Oltre alle attività di divulgazione intraprese in loco, a Terni, la comunità incontro metterà a disposizione di “Good Vibes“ anche il centro di ascolto “Rifugio Sole“ operativo in Piazza della Pace. I giovani ternani sono stati protagonisti anche sui social, grazie a un set allestito all’Opificio, per la condivisione di storie e reel in tema "GoodVibes".