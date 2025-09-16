Il Festival dei Due Mondi ricorda Gianni Quaranta

SPOLETO – Il Comune di Spoleto ed il Festival dei Due Mondi ricordano Gianni Quaranta. Il regista, scenografo, costumista e designer si è spento domenica a Roma all’età di 82 anni. Assessore alla cultura del comune di Spoleto tra il 2014 e il 2016, Quaranta ha collaborato anche con il Festival dei Due Mondi: dall’opera lirica Gogo no Eiko nel 2010 ad Amelia al ballo, opera che inaugurò il Festival nel 2011 in occasione del 100º anniversario della nascita del Maestro Gian Carlo Menotti, fino a The Piano Upstairs e il musical La sciantosa, Tra Napoli e Belle Epoque. Danilo Chiodetti ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale. "Spoleto ha avuto la fortuna e l’opportunità di averlo tra i suoi amministratori". A ricordare Quaranta è anche il Festival dei Due Mondi: a Spoleto sotto la direzione artistica di Ferrara curò la scenografia di opere rimaste nella memoria storica del Festival, come la prima mondiale di "Gogo no Eiko" nel 2010, "Amelia al ballo" nel 2011 in occasione del centenario della nascita di Gian Carlo Menotti, "Il giro di vite" nel 2012, "The Piano Upstairs" ed il musical "La sciantosa" con Serena Autieri nel 2013. I funerali si terranno oggi, alle 11, in piazza del Popolo a Roma.