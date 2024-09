Il Festival dei Cammini. Via Romea e Trasimeno

CASTIGLIONE DEL LAGO - È stato presentato ieri a Palazzo della Corgna il primo “Festival dei Cammini, la Via Romea Germanica e il Trasimeno“ che si terrà da venerdì 20 a domenica 22 settembre. A Castiglione del Lago, primo Comune dell’Umbria a essere attraversato dalla Via Romea Germanica in direzione Roma, si è deciso di organizzare un festival dedicato proprio alla rotta culturale che lo interessa. Questa prima edizione è stata realizzata dall’associazione “Via Romea Germanica“ in stretta collaborazione con il Comune, il Gal Trasimeno-Orvietano, le associazioni di camminatori. Il festival vuole offrire un quadro della situazione del cosiddetto turismo lento nelterritorio. Ha introdotto la conferenza di presentazione Ivana Bricca, vicepresidente dell’associazione “Via Romea Germanica“ raccontando il programma. Poi gli interventi di Giovanni Farano, presidente dell’Asd Filippide, e di Eraldo Ciarini, progettista delle interconnessioni fra percorsi nel tratto tra Cortona e Città della Pieve. "La nostra idea – ha dichiarato Farano – è connettere la pista ciclabile del Trasimeno, la Via Romea Germanica e il Sentiero della Bonifica, migliorando le piste, collocando cartelli più chiari e rendendo fruibili".