Il Duomo in prima serata nella trasmissione di Aldo Cazzullo

ORVIETO Il Duomo di Orvieto protagonista oggi in prima serata televisiva. Su La7 un nuovo appuntamento con “Una Giornata Particolare“, il programma di Aldo Cazzullo dedicato al racconto dei grandi momenti cruciali del passato. La giornata particolare di questa settimana, dal titolo "Dante una giornata all’inferno", è il 25 marzo 1300, data in cui Dante Alighieri inizia il suo viaggio narrato nella Divina Commedia, tornando nei luoghi che hanno ispirato il sommo poeta nel suo cammino e che hanno segnato la sua vita e le nostre radici.Aldo Cazzullo accompagnerà i telespettatori nella Firenze del XIV Secolo alla scoperta del Battistero del Duomo dove il poeta fu battezzato e dei mosaici della sua straordinaria Cupola, attualmente in ristrutturazione e svelati in esclusiva alle telecamere di La7. Si raggiungerà quindi il Castello di Gradara e poi Pisa, fino all’imponente Cattedrale di Anagni sulle tracce di papa Bonifacio VIII, il più grande avversario di Dante. Il viaggio si conclude nella tomba di Dante a Ravenna e al Duomo di Orvieto, dove opere ispirate all’Inferno testimoniano l’eredità dantesca.