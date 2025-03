Il documentario sull’UniStranieri alla Sala dei Notari

Una storia lunga cento anni quell’Università per Stranieri, istituzione che ha segnato nel profondo la città di Perugia ed è ambasciatrice dell’Italia nel mondo. L’Ateneo viene celebrato con con un documentario realizzato da Tgr Umbria e Rai Umbria intitolato “Lo specchio del Mondo - 100 anni di Università per Stranieri” a cura di Alessandro Buscemi e Ivano Porfiri, curato per la parte tecnica da Francesco Fiocchi. Oggi alle 18.45 viene proiettato in anteprima dove tutto ebbe inizio, alla Sala dei Notari, con ingresso libero e aperto a tutti.

L’Università viene raccontata attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze. Le storie, i personaggi illustri che hanno frequentato le aule di Palazzo Gallenga, ma anche i momenti difficili e le ripartenze, tra passato e futuro. Per raccontare come l’Ateneo ha avuto un ruolo strettamente interconnesso con Perugia, ma si è anche aperto anche al mondo formando personaggi noti a livello internazionale.