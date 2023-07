Il debutto dell’Art Bonus Auditorium Santa Caterina Restyling da 50mila euro

di Alessandro Orfei

Il primo intervento dall’Art bonus per la città di Foligno è quello che riguarda l’auditorium ex chiesa di Santa Caterina. La giunta ha approvato la proposta progettuale che si andrà a realizzare da qui ai prossimi mesi. Nello specifico si tratta di interventi di valorizzazione e riqualificazione funzionale attraverso l’allestimento di un palco modulare e attrezzature audio luci per lo svolgimento di spettacoli ed eventi culturali, migliorandone la funzionalità e il decoro della sala, in grado così di accogliere fino a 180 posti. La spesa complessiva per l’intervento è di 50mila euro, interamente finanziata dai fondi dell’Art Bonus. L’ex chiesa di Santa Caterina si inserisce in un’area urbana caratterizzata dalla presenza di attrattori culturali di grande rilevanza.

Le strutture, localizzate in gran parte in maniera così strategica nella parte del centro storico ricompresa tra piazza della Repubblica, piazza del Grano e piazza San Domenico, costituiscono nella città, importanti spazi di partecipazione che si susseguono e si integrano, come il complesso Trinci – Deli, e a seguire lungo via Gramsci, palazzo Brunetti Candiotti, l’Oratorio del Crocifisso e l’Auditorium San Domenico. Proprio nelle vicinanze di piazza San Domenico c’è il complesso di Santa Caterina, già attualmente utilizzato come spazio per eventi culturali.

L’idea è quello di farlo diventare però un polo culturale a integrazione del San Domenico. A sostegno dell’intervento del Santa Caterina è arrivato l’interesse di una importante impresa privata del territorio. "Si tratta del primo intervento applicativo, per Foligno, di un sistema straordinario come l’Art Bonus, che a Foligno mancava e che abbiamo ritenuto invece di adottare, con tutti gli sforzi del caso per allestire la piattaforma, per consentire a chi vuole bene alla città, di fare qualcosa di concreto", spiega l’assessore alla Cultura, Decio Barili.

Al momento è possibile donare per l’ex teatro Piermarini (20mila euro di intervento per riqualificare dell’area espositiva); le dodici tele di Palazzo Candiotti (42mila euro); l’Oratorio del Crocifisso (125mila di intervento per il restauro dell’organo settecentesco) e per la sala conferenza di Palazzo Trinci. Qui, per 80mila euro, si prevede la riqualificazione della sala grande attraverso la sostituzione di 176 poltroncine.