Il Comune ’vede’ già il Natale "Una serie di eventi speciali a 800 anni dal primo presepio"

Il Comune ha presentato un’anteprima del programma del Natale in Assisi a Betlemme in occasione dell’evento per il lancio di un appello alla pace e alla fraternità dalle tre città gemellate e legate dalla figura di San Francesco: Assisi, Greccio e appunto Betlemme. "Sarà un Natale più speciale del solito ad Assisi – ha sottolineato il sindaco – che pone al centro un evento importante nella storia, le celebrazioni dell’ottavo centenario del primo presepe. Il presepe ci riporta al messaggio di umiltà e di pace, San Francesco è stato l’uomo del dialogo tra Oriente e Occidente: 800 anni dopo il primo presepe della storia, vogliamo dire che è ancora è più che mai attuale. Il dialogo e l’amicizia tra i popoli sono l’unica speranza di pace". L’intera città si vestirà di luminarie, mentre le facciate delle chiese e dei principali monumenti del centro storico saranno addobbate con illuminazioni artistiche a tema, mentre piazza del Comune avrà un particolare allestimento. Tutto con luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale. Ci saranno presepi in angoli caratteristici e presepi speciali come quello con la sabbia di Jesolo, davanti alla Basilica inferiore di San Francesco, lungo 8 metri, alto e profondo 4, con la rappresentazione della Sacra Famiglia con San Francesco e gli angeli. Un’opera straordinaria, di fronte al grande albero di Natale offerto dalla regione Valle d’Aosta, che sarà acceso l’8 dicembre. Nello stesso giorno, verranno inaugurati anche il presepe a grandezza naturale sul sagrato della Basilica di S. Maria degli Angeli. Speciali saranno anche i presepi viventi nelle frazioni di Armenzano, Petrignano e San Gregorio, per i quali il Comune sta programmando un servizio navetta. Verranno anche accesi gli ’Ecoalberi luminosi’ della città, i due grandi alber illuminati con luci a basso consumo, decorati con l’aiuto dei bambini, che poi verranno piantumati, un segno di attenzione all’ambiente e un modo per compensare il consumo di energia elettrica.