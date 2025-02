"Il Comune intervenga sui cimiteri frazionali"

GUBBIO - I consiglieri comunali Luigi Girlanda (Rinascimento Eugubino) e Rocco Girlanda (La Città che Meritiamo) hanno presentato un ordine del giorno per sollecitare l’amministrazione ad affrontare concretamente la gestione dei cimiteri delle frazioni e, in particolare, l’ampliamento del cimitero di Torre Calzolari. "I cimiteri frazionali – si legge – rappresentano non solo luoghi di sepoltura, ma autentici simboli della memoria collettiva, della storia e dell’identità delle comunità locali. Tuttavia, molte di queste strutture, essenziali per il tessuto sociale e paesaggistico del territorio, si trovano in condizione di saturazione, impedendo alle famiglie di seppellire i propri cari nel luogo di appartenenza. Per quanto riguarda Torre Calzolari, numerose richieste di ampliamento presentate dai residenti sono rimaste inascoltate da anni". E dunque le richieste: "L’ordine del giorno impegna il sindaco e la Giunta a procedere con urgenza all’avvio dell’iter per l’ampliamento del cimitero e di predisporre un piano organico per la gestione dei cimiteri frazionali, che assicuri la manutenzione e l’eventuale ampliamento delle strutture in base alle necessità demografiche. Non si può continuare con interventi emergenziali".