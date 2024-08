Il Comune: ecco l’estate di Perugia. Cultura e spettacoli sotto le stelle: "Rilanciamo la tradizione cittadina"

Cinquanta giorni da vivere con cinema, musica, arte, spettacoli, feste, sport e tanto altro ancora, tra appuntamenti consolidati e novità da scoprire. Ecco “Serestate“, originale titolo del cartellone degli eventi estivi di Perugia che ieri è stato presentato nel primo atto ufficiale sul fronte culturale della nuova giunta comunale. A raccontare l’estate perugina, Marco Pierini, vicesindaco e assessore alle politiche culturali, beni culturali e grandi eventi e Fabrizio Croce, assessore al turismo, città storica e spettacolo dal vivo, introdotti da Matteo Svolacchia.

"Un cartellone organizzato a tempo di record rispetto all’insediamento della giunta. Ma non potevamo sottrarci", esordisce Pierini, orgoglioso e soddisfatto del risultato raggiunto. "Riprendiamo una tradizione che Perugia aspetta da sempre, dopo i grandi eventi: dalla data simbolica del 10 agosto, festa del patrono San Lorenzo alla fine di settembre, l’intera città – non solo l’acropoli – si anima con iniziative che coprono tutti i settori, in un programma strutturato e serrato" E’ un unicum, insiste il vicesindaco: "Poche città in Italia hanno una rete di operatori culturali così fitta e di così alta qualità". E già guarda al futuro: "La tradizione continua con un modello più partecipato, ricco e condiviso. Per il prossimo anno inizieremo a lavorare già in inverno, per potenziare l’offerta".

Non nasconde l’emozione Croce ("da più di 40 anni partecipo alla presentazione dell’estate perugina ma è la prima volta in questo ruolo") ed esalta lo sforzo congiunto e corale della macchina comunale. Considerata l’annata elettorale, nell’allestire il cartellone estivo il Comune ha avuto il ruolo di facilitatore, "per valorizzare, far emergere e mettere in rete i progetti degli operatori. Ma appena possibile – sottolinea – daremo una linea progettuale artistica".

Intanto però, già in questa edizione 2024, ci sono due filoni. "Il primo – dice Croce – è che tutti gli eventi si inseriscono in armonia nel contesto storico cittadino, senza invaderlo ma valorizzandolo". E poi c’è il cinema. "Abbiamo una grandissima vitalità della proposta cinematografica che pochi anni fa si dava per finita, con tre arene in altrettanti spazi e piccole rassegne di nicchia, come “Gemelle sotto le stelle“ al Parco Aretino". Di certo, assicura, "è un settore su cui si lavorerà, con attenzione all’Umbria Film Commission anche per portare set in città".

“Serestate” si inaugura oggi con il nuovissimo evento “Blackout- Suoni, lumi e stelle nella notte di San Lorenzo“. Nel cartellone spiccano due novità. “L’Altrofestival“, dal 20 agosto al primo settembre alla Domus Pauperum e “Isola Prossima“ che lascia Isola Polvese e approda al museo civico di Palazzo della Penna. "Dal 25 settembre – racconta Pierini – ci sarà una mostra di artisti di rilievo internazionale, dalla metà dell’800 a oggi come Manzoni e De Dominicis. Preceduta da conferenze, incontri, laboratori". Tornano i grandi classici dell’estate: i Concerti dell’alba alla Terrazza del Mercato Coperto, la Sagra Musicale Umbra, il Monteluce Music Festival (con programma ampliato), Alchemika, Sound Sisto Live, Musica dal Mondo. Poco spazio al teatro "per mancanza di tempo e risorse – dice Croce – ma stiamo lavorando per declinare in chiave contemporanea il format del teatro in piazza".