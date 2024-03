Il centrodestra si prepara alle primarie

Occorre un candidato unico per il centrodestra. "La città di Gualdo Tadino, dopo 10 anni di declino amministrativo, merita un governo diverso che faccia uscire la comunità gualdese dall’isolamento e dal degrado". Lo ha scritto Fiammetta Modena, segretaria provinciale di Forza Italia; che afferma: "La voglia di cambiamento è talmente forte che sono tanti i candidati in campo"; per cui propone "un percorso partecipato, che veda coinvolti tutti i candidati che si sono proposti per il centrodestra". Sinora, scelta da Fratelli d’Italia e dalla Lega, era stata ufficializzata la candidatura di Simona Vitali; che ieri ha festeggiato il 44° compleanno ed ha scritto su fb: "Accetto di correre per le primarie, con forza e ottimismo. Le sfide sono la parte più entusiasmante di un percorso". Forza Italia proporrà come candidato Erminio Fofi. Per le primarie dovrebbe esserci anche la candidatura del "civico" Gianluca Pennoni. A.C.