Il Centro salute in farmacia. Nuovi locali in zona Le Cave destinati agli studi medici

Dopo l’apertura della nuova sede della farmacia di proprietà comunale presso il centro commerciale Le Cave, si punta ora a farla diventare un luogo per la tutela della salute dei cittadini a più ampio raggio. In questa ottica la giunta comunale di Assisi ha deliberato di procedere con un’asta pubblica per la concessione in uso a titolo oneroso dei locali annessi alla farmacia comunale che saranno destinati a studi medici; in particolare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Il tutto con un’asta pubblica.

"I nuovi ambulatori a disposizione dei medici di famiglia, nello stesso edificio nuovo e confortevole dove è stata da poco inaugurata la nuova farmacia comunale, in una zona ricca di servizi e comoda per la popolazione diventeranno un punto di erogazione di servizi sanitari territoriali innovativo e pilota, a partire da una iniziativa della città" viene evidenziato dall’amministrazione comunale di Assisi.

Insomma si vuole far diventare la farmacia di via Fratelli Andrea e Nazareno Matteucci un polo a tutto tondo per la tutela della salute, puntando anche sulla facilità di accesso e anche riguardo alla possibilità di parcheggiare. Gli interessati sono invitati a far pervenire la documentazione necessaria al Comune di Assisi entro 28 febbraio 2025. L’asta si terrà in seduta pubblica il 6 marzo 2025. Possono partecipare all’asta i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, anche in forma congiunta. È consentito presentare offerte per procura speciale. La durata della concessione è fissata in cinque anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto. La concessione potrà essere rinnovata per la stessa durata.