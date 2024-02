Il Cartellone dei Riuniti stavolta lo presenta Amleto

UMBERTIDE – Shakespeare starà ancora sghignazzando da qualche parte, lassù, per niente offeso – anzi tutt’altro – se quegli irriverenti dell’Accademia dei Riuniti hanno fatto presentare il cartellone 2024 al suo Amleto.

"Shakes – bar" è stato una genialata: parodia della tragedia del Bardo, messa in scena su un minuscolo palcoscenico allestito nel mitico Caffè Giardino, ha strappato applausi e risate a scena aperta. Trenta minuti scanditi da un grande orologio elettronico, un campanello per interagire con gli attori ed un fuoco di fila di battute, assassinii, duelli a colpi di posate di plastica, nati dalla regia di Birgitta Roselletti, la cui ironia, tanto garbata quanto perfida, sta diventando un marchio di fabbrica: basti vedere il successo di Tom, Dick ed Harry che girando i teatri di tutta Italia vince premi a raffica. Mattatori sul palco Achille Roselletti jr, Michele Magrini Alunno ed una banda di serissimi matti, attori veri tra cui ha spiccato il giovane Andrea Lombardo Facciale. Il progetto "Riuniti off – il teatro senza il teatro" parte col botto, con il pubblico che da oltre trent’anni segue l’Accademia che già pregusta i prossimi appuntamenti fuori dal teatro, chiuso per restauri. Gli spettacoli si terranno al cinema Metropolis (il 17 febbraio, dedicato ad Aldo Moro), il teatro delle scuole G. Garibaldi, l’Hotel Capponi e l’ultimo, in piazza 25 aprile, a memoria del bombardamento del quartiere di S. Giovanni.

Pa.Ip.