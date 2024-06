Il campionato paramotore all’"Eleuteri"

CASTIGLIONE DEL LAGO - L’Aero Club Trasimeno, nell’ambito del proprio programma di iniziative per il 2024, ha organizzato insieme all’Aero Club d’Italia, al Coni e con il patrocinio del Comune, la seconda edizione del Campionato italiano paramotore e paracarrello, nello splendido scenario naturale e paesaggistico dell’ex aeroporto Eleuteri. A Castiglione del Lago stanno partecipando circa venti atleti da tutta Italia: i primi quattro classificati andranno ai campionati mondiali che si svolgeranno ad agosto in Inghilterra. Tra i partecipanti c’è il campione italiano in carica Pasquale Biondo, che è anche campione del mondo di specialità. Al seguito degli atleti tra accompagnatori tecnici e sponsor, ci sono circa altre cinquanta persone che animano il bellissimo aeroporto. Le gare proseguono domani e sabato, per terminare domenica mattina con la premiazione degli atleti in tarda mattinata.