Il Calendimaggio è giovane ’Simbiosi’ con le scuole

Il Calendimaggio guarda al futuro, ai bambini, nel segno e nel ricordo di Carlo Lampone che tanto si è adoperato per la festa di Assisi. Nella Sala della Conciliazione sono stati annunciati i vincitori del premio intitolato a Lampone, indetto come ogni anno dall’Ente Calendimaggio e riservato agli studenti delle scuole del Comune di Assisi. Per la scuola dell’infanzia il primo posto è andato alle sezioni A, B, C della Rinascita e il secondo posto alla sezione A della San Paolo. Per la scuola primaria il primo posto è alle classi 5 A e 5 B del Convitto Nazionale e il secondo premio alla classe 1B Sant’Antonio. Per la scuola secondaria di primo grado primi classificati sono gli alunni Leonardo Del Gaudio, Roberto Leggio, Simone Paparelli della classe 2 B Frate Francesco; secondo classificato Leonardo Rossetti della 1 B della Frate Francesco. Per la scuola secondaria di secondo grado premiato l’Istituto Alberghiero di Assisi.

Il vicepresidente dell’ente Stefano Venarucci, nel saluto a nome del presidente Marco Tarquinio, ha ricordato la figura di Carlo Lampone e la sua fedeltà al Calendimaggio, qualità che hanno sempre contraddistinto il suo impegno per far crescere la festa di tutti gli assisani. Calendimaggio che conta i giorni che mancano all’inizio della festa (3-6 maggio), con una serie di appuntamenti. A cominciare dal 20 aprile quando sarà aperta, nei locali in via Arco dei Priori, la Taverna dell’Ente Calendimaggio con i menù dello chef Giorgione. Partito anche ’ … E Vien Calendimaggio’: domenica 23, alle 15.30, in Piazza Santa Chiara, la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti.