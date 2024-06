Il Basket Fratta campione umbro nell’Under 10

UMBERTIDE - Il Basket Club Fratta vince i campionati regionali under 10 e va in finale nazionale. Grinta e determinazione i due ingredienti vincenti del Basket Club Fratta di Umbertide, primo classificato nella categoria under 10 alle finali regionali sport&go 2024 che si sono svoltesi a Cannara. L’evento, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, ha visto sfidarsi sei squadre in due gironi. I giovanissimi umbertidesi hanno vinto prima in semifinale contro il Bastia Basket School e la pallacanestro Tiferno Città di Castello, poi in finale contro il Basket Gubbio, aggiudicandosi il titolo di campioni regionali e la qualificazione alle prossime finali nazionali. I piccoli atleti del Bc Fratta sono stati accolti dal sindaco Carizia dall’assessore allo Sport Cavedon presso in Municipio insieme ai loro genitori, all’allenatore e ad alcuni dirigenti.