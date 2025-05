I voli delle vacanze Malta è più vicina. Solimeno: "Una meta super gettonata"

L’Isola di Malta e le sue bellezze si presentano allo scalo internazionale San Francesco. Le più recenti opportunità turistiche legate alla meta mediterranea facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti diretti operati da Ryanair dallo scalo regionale dell’Umbria sono state illustrate con bellissime foto e video da Cristina Schena rappresentante ufficiale del turismo maltese, nel quadro di ulteriori promozioni dell’isola e delle sue bellezze naturalistiche e culturali, grazie proprio ai voli settimanali (sono tre) dallo scalo regionale. All’incontro ha presenziato e fatto gli onori di casa Umberto Solimeno, direttore generale dell’Aeroporto dell’Umbria.

L’obiettivo del ministero del turismo maltese è quello di rafforzare i flussi turistici e analogamente anche l’Umbria vuole spingere ulteriormente l’aeroporto come punto di snodo per la mobilità verso il Mediterraneo. La presentazione ha offerto una panoramica aggiornata sulle attrattive dell’arcipelago maltese, dalle risorse culturali ai percorsi esperienziali, con particolare attenzione alle esigenze del pubblico italiano. I voli diretti Perugia-La Valletta (giovedì, venerdì e domenica) costituiscono un’opportunità concreta per il turismo outgoing e incoming, favorendo la connessione tra territori complementari per offerta e stagionalità. Solimeno ha ricordato che le tre tratte su Malta viaggiano al 92% di riempimento: quindi molto graditi dall’utenza.

Intanto i vertici Sase ribadisco il prossimo obiettivo dell’aeroporto: arrivare a quota un milione di passeggeri intercettando le rotte su Germania e Francia.

Silvia Angelici