I virus delle zanzare. Piano di prevenzione

Alla luce dei recenti casi di malattie causate da virus trasmessi da zanzare, zecche e flebotomi, la Regione ha adottato il Piano regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi. L’obiettivo è di affrontare in modo sempre più sistematico la diffusione di tali patologie, definendo strategie di intervento da attuare anche in caso di emergenza infettiva e di sensibilizzare la popolazione sulle necessarie azioni di prevenzione da mettere in atto.

Lo rende noto l’assessore regionale alla Salute e alle politiche sociali, Luca Coletto. "Il piano di prevenzione e di sorveglianza integrata tra ambito umano e veterinario nei confronti delle arbovirosi – spiega Coletto – definisce misure di lotta al vettore e integra strategie di intervento da attuare in caso di emergenza". Il piano, si basa sul modello One Health, che riconosce l’interconnessione tra la salute umana, animale e la tutela dell’ambiente quale strumento fondamentale per affrontare queste minacce. Negli ultimi anni, infatti, il modificarsi delle condizioni climatiche e ambientali, così come la crescente globalizzazione, hanno causato l’importazione e la riproduzione anche nel territorio umbro di nuove specie di vettori e agenti patogeni provenienti da altri paesi. Parallelamente si è verificata un’espansione dell’area di distribuzione di artropodi indigeni (in particolare flebotomi o pappataci, zecche e zanzare), fenomeno che ha contribuito alla propagazione di infezioni dapprima confinate a zone limitate". Ad oggi , si contano oltre 100 arbovirus in grado di causare malattia nell’uomo.