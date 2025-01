I riti della tradizione. Così i presepi viventi rinnovano la magia in tutta la regione

I riti e le tradizioni del Natale si chiudono oggi e domani con le ultime rappresentazioni dei presepi viventi, con la loro spiritualità intrisa di devozione popolare. Gli spettacoli sacri fioriscono in tutta la regione. Ecco un itinerario alla scoperta dei principali appuntamenti.

A Perugia si viaggia nel tempo con “’L Natale de na volta“ di Ripa che domani ripropone il presepe vivente del mondo contadino, dalle 17 alle 19.30, con degustazione di prodotti tipici. Tappa imperdibile è Assisi con il presepe vivente di Petrignano, il più antico dell’Umbria, che oggi e domani torna dalle 17 alle 19.30 per l’edizione 43 con 150 figuranti nella Betlemme di duemila anni fa, ricostruita tra i vicoli del castello e sulle sponde del Chiascio. E oggi, dalle 17 alle 19, c’è anche il presepe vivente di Tordandrea. Grandi emozioni a Foligno per “Anghelos. Natività barocca, suggestione vivente di luce“ che tiene banco all’Oratorio del Crocifisso, domani dalle 16.30 alle 19.30: uno spettacolo di 15 minuti su idea e progetto di Luca Radi con regia, luci e videomapping di Giacomo Nappini Casuzzi, a ingresso libero. E ancora, a Bettona il presepe vivente va in scena oggi e domani dalle 17 (con visite guidate per gruppi di 30-40 persone), a Spello è allestito oggi alle Torri di Properzio e Castiglione del Lago ripropone il suggestivo presepe vivente di Pozzuolo Umbro, a Palazzo Moretti, oggi e domani dalle 17.30 alle 20. Il percorso promette meraviglie a Marcellano (Gualdo Cattaneo) con uno dei presepi viventi più emozionanti e ricercati di tutta l’Umbria, oggi e domani dalle 17.45 alla scoperta della Palestina di 2.000 anni fa, tra magiche scenografie e atmosfere fiabesche, quindi a Volterrano (Città di Castello) con la rievocazione di domani dalle 17 alle 19 e a Celalba a San Giustino che fonde tradizione, fede e cultura, domani dalle 17 alle 19.30. Sempre domani, per l’Epifania, a Gualdo Tadino torna il presepe vivente “Venite Adoremus” negli Orti dell’Istituto Bambin Gesù (dalle 17 alle 19.30), a Nocera Umbra l’appuntamento è nel borgo Le Cese (17-20) e Gubbio tradizionale presepe vivente nel quartiere di San Pietro. Oggi e domani Terni propone per la quarta edizione il presepe vivente nel Parco “Le Grazie” dalle 17 alle 20.30, a Orvieto domani c’è il presepe vivente nell’Orto di San Giovenale.