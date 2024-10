I registi e Nanni Moretti presentano “Vittoria“ al PostModernissimo

Tris di ospiti questa sera al Postmodernissimo nell’evento che apre i festeggiamenti per il decimo anniversario dall’apertura del cinema perugino, che proseguiranno con tantissimi appuntamenti fino a metà dicembre, data del compleanno vero e proprio. Così stasera alle 21 sono attesi in sala i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman accompagnati da Nanni Moretti (nella foto), produttore e ormai straordinario habitué delle sale. Insieme presentano “Vittoria“, terzo movimento di un cinema che evolve in parallelo alle vite dei suoi protagonisti, ritrova luoghi e spazi d’azione, sul filo sottile che lega finzione e realtà. Presentato alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti Extra, ‘Vittoria’ è il nome e il frutto ultimo di un percorso, quello della quarantenne Jasmine (Marilena Amato) che per inseguire il sogno di diventare madre di una bambina, si imbarca nel mondo complesso dell’adozione internazionale. Una storia d’amore e follia, coraggio e ostinazione, interpretata dalle stesse persone che l’hanno realmente vissuta.