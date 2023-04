I primi 25 anni del Vespa Club Premio nella città della Piaggio

UMBERTIDE – Nozze d’argento per il Vespa Club Fratta, festa di un matrimonio indissolubile di un bel gruppo di appassionati che dura da 25 anni con la ’due ruote’ più famosa del mondo. Ed il tempio dove celebrare un tale avvenimento non poteva essere che a Pontedera, patria della Vespa, nei decenni passata a semplice mezzo di trasporto a uno dei simboli del design italiano nel mondo. Qui il club umbertidese rappresentato dal presidente Massimo Bifolchi e dal segretario Nicola Giovannoni (nella foto) è stato premiato dal presidente del Vespa Club Italia Roberto Leardi nel corso del 74° congresso vespistico italiano. "Un premio meritatissimo – ha detto Leardi – che rappresenta la gratitudine per la passione dimostrata per la Vespa dal club umbertidese, che tiene alto il nome del marchio".

Felicissimi Bifolchi e Giovannoni e, con loro, i vespisti della città: "Siamo estremamente soddisfatti – dicono – del fatto che il nostro club abbia ricevuto questo importante riconoscimento. Sono stati 25 anni in cui abbiamo portato il nome della Vespa e di Umbertide in giro per tutta Italia e nel mondo, partecipando a importanti raduni a livello nazione e internazionale ed organizzando nella nostra città uno dei più importanti incontri a livello italiano di appassionati vespisti". L’impegno del Fratta Club non finisce qui: "Ci saranno alcune sorprese – rimarca Bifolchi – che caratterizzeranno l’anno vespistico in corso. Il prossimo appuntamento ci sarà il 19 e il 20 agosto con un raduno nazionale ai piedi della Rocca di Umbertide, tappa del campionato turistico nazionale dei Vespa Club d’Italia".

Pa.Ip.