I "piani 2025" di Sviluppumbria: "Puntare con forza sul turismo. E più sinergie tra le ’partecipate’"

Più promozione internazionale delle aziende, dei cluster regionali (Aerospazio, Nautico, etc.) e dell’offerta turistica, in particolare del turismo lento con “Cammini aperti”, punto cruciale nell’anno del Giubileo. E poi partecipazione ai grandi eventi per il settore del Turismo, come la Bit, rafforzamento della collaborazione tra le partecipate strategiche della Regione (Gepafin, Arpal, Umbriafiere), gestione degli incubatori (nelle sedi di Foligno e Terni, che ospitano Pmi e possibili progetti di ricerca e innovazione) e dei servizi per l’attrazione e lo sviluppo di start-up.

Sono queste le linee di indirizzo approvate ieri dall’assemblea dei soci di Sviluppumbria, in occasione della presentazione del piano annuale di attività e del budget previsionale 2025, in sostanziale equilibro economico, con utile di 28 mila euro. Un budget dal quale derivano i numeri di equilibrio finanziario che si è sviluppato nel mese di dicembre, dove non c’erano ancora le linee programmatiche della nuova Giunta (all’epoca in fase di costituzione) e per cui l’Agenzia è andata in continuità con gli affidamenti già ricevuti nei mesi passati e quelli di prossima certezza, come convenuto con le direzioni regionali in carica.

Un’assemblea molto partecipata che è stata più un tavolo di confronto e dialogo costruttivo tra i soci. Con uno sguardo al passato e uno al futuro, l’Agenzia regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria si è vista confermare la sua centralità di partecipata strategica, con il plauso della presidente Proietti "per l’importante lavoro portato avanti in questi anni dall’amministratrice unica Michela Sciurpa, insieme alla struttura, trasformandola in una realtà flessibile, efficiente, perquesto ringrazio l’amministratrice, i responsabili qui presenti e tutto il personale per il lavoro svolto fino ad oggi. "Sono molto soddisfatta per come l’Amministrazione regionale ha apprezzato il lavoro di Sviluppumbria in questi anni – ha commentato Sciurpa - Il budget 2025 è stato approvato all’unanimità da tutti i soci, segno che l’Agenzia ha l’attenzione della Regione Umbria, dei soci, e che resta una partecipata strategica regionale".

Nel quadro della gestione delle partecipazioni societarie strategiche della Regione, Sviluppumbria ha garantito supporto e collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo territoriale. Particolare attenzione è stata dedicata all’Aeroporto Internazionale dell’Umbria, gestito dalla controllata Sase S.p.A., la cui continuità aziendale era stata compromessa dalla pandemia. Grazie alla ricapitalizzazione del 2021 e agli strumenti finanziari della Legge Regionale 7/2022, l’aeroporto ha registrato nel 2023 un record storico di passeggeri, con oltre 532.000 unità, passati a 534.210 nel 2024, aprendo nuove prospettive di sviluppo e investimenti.