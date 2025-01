I pendolari incontrano l’assessore De Rebotti

TERNI - I referenti dei comitati di pendolari della Bassa Umbria e di Federconsumatori hanno incontrato l’assessore regionale ai trasporti, Francesco De Rebotti. "Abbiamo illustrato le problematiche che i pendolari vivono ogni giorno, già da tempo, tanto più in questo periodo soggetto a lavori straordinari di manutenzione sulla linea. Abbiamo portato proposte concrete, sia di natura temporanea da attuare nell’immediato per limitare i disagi dei viaggiatori, sia di natura strutturale. Esprimiamo apprezzamento per l’approccio collaborativo. A questo clima di collaborazione dovranno comunque far seguito interventi risolutivi".