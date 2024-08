I Pellegrini, super-famiglia di 60 persone

MAGIONE – Grande riunione per la famiglia Pellegrini con l’iniziativa di ripetere, a distanza di oltre dieci anni, l’incontro di tutti i suoi componenti molti dei quali residenti a Magione. Incontro che ha visto la partecipazione di oltre sessanta persone di tutte le età: dagli ultraottantenni fino ai piccoli di pochi anni. Cuore dei diversi nuclei familiari, oggi residenti in varie parti d’Italia, i cugini (nella foto) figli dei nove fratelli e sorelle Pellegrini che, a metà del secolo scorso, migrarono, da Città di Castello. Con iIl disperdersi a seguito delle migrazioni del dopoguerra, alcuni di loro si spostarono verso altre regioni, ma il passare degli anni, non hanno mai interrotto il legame di affetto che li univa. Così, alla proposta di alcuni dei cugini, tra cui Claudio Pellegrini residente come molti altri a Magione, di riunirsi in occasione della tradizionale festa di Colpiccione, luogo a cui tutta la famiglia è molto legata, tutti hanno detto sì.