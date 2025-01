I nodi “Zut“ e “Multiverso“. La replica del sindaco:: "Nessuno sfratto"

"Nessuno sfratto". Il sindaco Stefano Zuccarini, sul futuro dello Spazio Zut e dei locali del Multiverso Foligno, interviene con l’obiettivo di fare chiarezza sui programmi previsti per i due importanti contenitori cittadini. "Su tale questione sono doverose alcune precisazioni al fine di evitare le solite strumentalizzazioni e speculazioni politiche della sinistra, nonché attività di disinformazione diffuse ad arte – precisa Zuccarini – . L’amministrazione comunale opera, come sempre e come doveroso, nel pieno rispetto delle regole e nella massima trasparenza, perseguendo l’interesse pubblico. Abbiamo preso atto della scadenza naturale dei contratti e si procederà al riaffidamento, tramite apposito bando, così come previsto dalle normative in materia. Chi parla di sfratti o di presunti intenti punitivi, cerca soltanto di alzare polveroni mediatici per mero tornaconto politico". Nei giorni scorsi la vicenda era stata denunciata da Diego Mattioli, consigliere comunale di Foligno in comune, che aveva annunciato la presentazione di una interrogazione per verificare i contorni della vicenda. "E’ fondamentale che siano pubblicati al più presto i nuovi bandi per la gestione degli spazi. In essi deve essere confermata esplicitamente l’identità dei due poli, cioè micro imprenditorialità negli spazi dell’ex Reclusorio e pubblico spettacolo per l’ex cinema Vittoria. Serve poi la continuità dei servizi esistenti". "Queste richieste, che in un mondo normale sarebbero superflue, diventano indispensabili difronte ad una amministrazione che sembra procedere in senso opposto, con piena indifferenza delle conseguenze delle proprie scelte sconsiderate", sottolineava Mattioli.

Alessandro Orfei