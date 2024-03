"I miei 100 anni sono finiti sul giornale"

"Questa mattina, come tutte le mattine, ho aperto il giornale e ho avuto la grande sorpresa di vedermi in un articolo che parlava del compleanno e dei miei 100 anni. Vi ringrazio per questa emozione". Ermenegilda Cherubini, per gli amici Gilda, è l’affezionata lettrice de La Nazione che ha appena compiuto 100 anni. Nell’edizione di ieri abbiamo ricordato la sua vita passata tra le sponde del Trasimeno, nata a Passignano e poi trasferta a Colle Calzolaro (vicino Panicale) per 71 anni. Ha affiancato il marito Giuseppe nel suo lavoro di agricoltore e ha accudito la famiglia, con la semplice generosità di una volta. È sempre stata un punto di riferimento per il paesino, prodigandosi per gli altri. Da qualche anno, è tornata al suo lago, coccolata dalla figlia e dal genero, dove si dedica alla cura dei suoi gattini e dei suoi fiori. Una delle sue più grandi passioni è la lettura: ogni mattina sfoglia per prima cosa la sua copia de La Nazione.