I medici a lezione di emergenza "Aggiornamento come garanzia"

Perugia - Nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro di formazione tra l’Aft Perugia Centro e il servizio 118 . Da una richiesta del coordinatore dei medici di medicina generale di Perugia Centro, la dottoressa Valeria D’Alessandro e del vice coordinatore dottoressa Michela Bovi, il dottor Borgognoni con gli istruttori Giulivi e Fioretti, hanno ospitato 20 medici di famiglia nel centro di formazione per l’emergenza con il patrocinio della Regione Umbria. La giornata si componeva in una parte di aggiornamento teorico ed una di pratica con simulazione di situazioni di emergenza e urgenza su manichino. "Questo è un momento di grande importanza per la Medicina d’iniziativa – dicono i promotori -. Auspichiamo sempre più una maggiore collaborazione fra ospedale e territorio nella salvaguardia dell’assistenza e del benessere del paziente. Dopo la fine della pandemia si ricomincia a dare spazio alla formazione continua dei medici".