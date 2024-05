"I ladri in ufficio per la seconda volta in sei mesi"

FOLIGNO - I ladri hanno fatto visita allo studio di Maria Grazia Carbonari (nella foto), commercialista, già consigliere regionale e in corsa alle prossime amministrative con la lista di FdI. A denunciarlo è lei stessa con un post sui social: "Per la seconda volta i ladri sono entrati in ufficio. La prima sei mesi fa e si sono portati via un pc vecchio. La seconda ieri (mercoledì, ndr), spaccando con un piede di porco la vetrina. Si sono portati via degli occhiali da vista e hanno rotto un tre piedi di una telecamera. A Foligno, come anche in tutte le città, i furti vengono compiuti con frequenze inaudite. Di fronte a me hanno ripreso il volto di un rapinatore perché c’era la telecamera e, lo stupidp, ha agito a viso scoperto. Mi hanno però riferito che ha ventuno denunce ma sta a piede libero. Francamente ora ne ho le scatole piene. La sicurezza dovrà essere il primo obiettivo da rafforzare".