“I giorni delle rose“, si torna a coltivare bellezza La regina dei fiori colora Villa Fidelia di Spello

Una ripartenza non semplice dopo tre anni di stop ma finalmente "si torna a coltivare bellezza". Così Giuseppina Massi Benedetti, presidente del Garden Club Perugia, annuncia il grande ritorno de “I giorni delle rose“: la manifestazione dedicata alla regina dei fiori si terrà da venerdì 26 a domenica 28 maggio a Villa Fidelia, con un ricchissimo cartellone di eventi a ingresso libero, che il Garden Club organizza con il sostegno di Provincia e Comune di Spello. Il parco storico della Villa ospiterà la mostra mercato con ibridatori e vivaisti, arredi da giardino e artigianato verde e tante rose tra bellezza, moda, arredo, arte, con la bella novità degli animali: pappagalli, galline ornamentali e cavallini di Monterufoli, la limonaia sarà sede di conferenze e laboratori.

Il tema di questa edizione sarà “Le rose e il Sol Levante“ per avvicinarsi alla millenaria cultura giapponese con poesie, musica, arte (ci saranno tantissime mostre) e rituali, con le cerimonie sul kimono e le spade. Padrino sarà il maestro giardiniere Carlo Pagani che guiderà il pubblico in una passeggiata tra le rose, appuntamento fisso le premiazioni dei Concorsi nazionali: di poesia (la vincitrice dell’anno scorso verrà messa in musica da un soprano), di fotografia, per i Roseti d’Italia e per “La Rosa in testa“ con i migliori cappelli e acconciature dei visitatori. In omaggio al divin pittore verrà battezzata la Rosa del Perugino e sarà presentato il libro “A tavola con il Perugino“ con nuove specialità gastronomiche, il miele e la gelatina di rosa. Finale con un concerto del progetto “Omaggio all’Umbria“. "Vogliamo rilanciare Villa Fidelia partendo da questo evento di straordinaria importanza" dice la presidente della Provincia Stefania Proietti, per il sindaco di Spello, Moreno Landini è "la più importante manifestazione su questo tema".

Sofia Coletti