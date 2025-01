I giocattoli di Rastelli: "Benvenuti nel regno dei bambini"

E’ il regno dei bambini. E’ il regno dei giocattoli e non solo. A Perugia il negozio di Rastelli in piazza della Repubblica, in pieno centro, non ha bisogno di presentazioni. Tanto che un ragazzino di Roma, approdato in città con i genitori per le feste natalizie, ha scambiato lo spazio per il magazzino di Babbo Natale. Davanti all’ingresso del negozio, che si trova in un palazzo storico, campeggiano due maxi personaggi della Lego, un alberone pieno di doni e una renna. Bambini questo è il vostro mondo.