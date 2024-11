I giocattoli di Andrea Ceccagnoli affascinano i più piccoli. E non solo

UMBERTIDE – Quando la magia della festa incontra l’arte e la fantasia. Già perché i giocattoli di legno, prodotti per pura passione e per la gioia dei bimbi da Andrea Ceccagnoli sono frutto delle mani di un artista, che smesso il camice da infermiere indossa quello del falegname. Ceccagnoli strizza un pò l’occhio a San Gregorio Armeno, il quartiere napoletano dei presepi, con tutti i suoi personaggi.

E cosi accanto ai giocattoli tradizionali appaiono in bella vista su un ideale podio in cetrina Mike Buongiorno, che quest’anno avrebbe festeggiato i cento anni, il presidente Trump ed il centravanti Salvatore Schillaci, detto Totò, recentemente scomparso. C’è anche un omaggio a Jannik Sinner. I balocchi di Ceccagnoli saranno esposti in mostra dal 4 dicembre all’11 gennaio 2025 in via Stella alla Galleria da Pomo. Il noto pittore Antonello Renzini ha voluto dedicare una deliziosa locandina alla simpaticissima ed originale mostra.

Paolo Ippoliti