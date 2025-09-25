I genitori tornano a scuola. Al via il nuovo progetto di inclusione digitale

Genitori si trasformano in studenti per imparare l’hi-tech legato alla scuola. Si tratta di un nuovo progetto di inclusione digitale che offre supporto informatico ad alunni e famiglie. Organizzato da Punto digitale facile e dalla direzione didattica 1° circolo San Filippo, nasce per rispondere in modo concreto al crescente bisogno di competenze digitali da parte dei genitori, in un contesto scolastico sempre più connesso e tecnologico.

Attraverso uno sportello dedicato, attivo ogni lunedì mattina dalle 09:00 alle 10:00 presso la sede della Scuola Primaria San Filippo, papà e mamme riceveranno assistenza gratuita per l’utilizzo dei principali strumenti digitali legati alla scuola, come il registro elettronico, le piattaforme didattiche online e le applicazioni per la comunicazione con gli insegnanti. Il servizio è rivolto in particolare a chi ha meno dimestichezza con la tecnologia, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale e garantire pari opportunità nell’accesso ai servizi.

"La collaborazione tra il punto digitale facile e la direzione didattica 1° circolo San Filippo – ha detto il presidente della scuola "Bufalini" Giovanni Granci - rappresenta un passo concreto verso una scuola sempre più inclusiva", mentre la dirigente scolastica Silvia Ghigi ha sottolineato l’importanza delle buone pratiche socio-scolastiche rivolte ai genitori degli alunni. Il progetto, gestito dal direttore dei servizi generali e amministrativi del 1° circolo San Filippo Patrizia Pistoleri, sarà attivo per tutto l’anno scolastico e potrà contare su facilitatori digitali esperti e formati.

Pa.Ip