San Francesco, patrono d’Italia. Ad Assisi anche Meloni e Giuli. Ricco calendario di iniziative

La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, insieme al ministro della Alessandro Giuli, sono attesi ad Assisi il prossimo 4 ottobre per le celebrazioni della festa di san Francesco, quando è previsto il "Messaggio all’Italia" da parte del rappresentante del governo italiano. L’annuncio, ieri mattina, durante la presentazione ufficiale, a palazzo Donini, delle iniziative in programma sino all’11 ottobre alla presenza, fra gli altri, di Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Emanuele Imprudente, vice presidente dell’Abruzzo, Ersilia Lancia, assessore al turismo del Comune dell’Aquila, Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia, rappresentanti delle Famiglie Francescane, don Giovanni Zampa, vicario generale della Diocesi di Assisi, e Foligno. Alla presentazione anche il prefetto di Perugia, Francesco Zito, il questore di Perugia, Dario Sallustio.

Saranno duemila i pellegrini che accompagneranno ad Assisi le istituzioni dell’Abruzzo (sarà presente con 80 comuni), in occasioni delle celebrazioni di San Francesco, Patrono d’Italia. Abruzzo che nella giornata clou, sabato 4 ottobre, a nome della Nazione intera, offrirà l’olio che alimenta la lampada votiva che arde sulla tomba del santo Poverello. Sarà riaccesa da parte del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi nel corso della solenne concelebrazione presieduta da monsignr Camillo Cibotti, presidente della Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise, con il cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, il vescovo Domenico Sorrentino, i ministri delle Famiglie Francescane.

"Quest’anno le celebrazioni assumono un significato speciale – ha detto la presidente Proietti -: ricorre l’ottavo centenario del Cantico delle Creature, che richiama con forza al tema del rispetto di ogni creatura, legato anche alle guerre e ai conflitti che troppo spesso nascono da contese economiche e per le risorse ambientali". "La notizia del 4 ottobre che torna festa nazionale dal 2026 – ha sottolineato Stoppini - è motivo di soddisfazione e responsabilità: un traguardo importante, frutto di impegno condiviso e trasversale, per rilanciare i valori francescani". "L’Abruzzo – ha aggiunto Imprudente – disporrà un contributo per restauro di parti delle Basiliche di Santa Maria degli Angeli e Basilica Papale di San Francesco e di opere d’arte in esse custodite".

Maurizio Baglioni