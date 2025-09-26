Famiglie in difficoltà . C’è la Carta dedicata a te. Misura di sostegno sociale

Boccata d’ossigeno per oltre mille famiglie ternane, che potranno beneficiare della “Carta dedicata a te“. I destinatari sono nuclei composti da almeno tre persone (di cui un minorenne) con un Isee inferiore a 15 mila euro e non percettori di altre misure di sostegno al reddito. La Carta, prepagata dall’Inps, consente di acquistare beni di prima necessità per un importo pari a 500 euro. Il contributo è una tantum.

"Si tratta di un’ importante iniziativa di sostegno sociale – spiega l’assessore al welfare Viviana Altamura –. I nuclei familiari beneficiari per il Comune di Terni sono 1044 e l’importo complessivo per la città è pari a 522 mila euro. Il ruolo svolto dal Comune nell’erogazione di questa misura di sostegno sociale consiste nella effettuazione dei controlli anagrafici dei nuclei scelti dall’Inps, nella pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito del comune con numero di protocollo dell’Isee e nel successivo invio delle lettere per i cittadini che ne hanno diritto".

Come fare per richiederla? Per chi ha già beneficiato nel 2024 l’importo verrà automaticamente accreditato sulla Carta già assegnata. I nuovi beneficiari, invece, dovranno ritirarla presso qualsiasi ufficio postale. Per il ritiro sarà necessario presentare allo sportello il codice di riferimento della Carta assegnata; un documento di identità in corso di validità ed il codice fiscale/tessera sanitaria.