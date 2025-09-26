"Notti da incubo. Marmore ha paura"

"La notte tra martedì e mercoledì è stata una lunga notte di paura e di rabbia per almeno una decina di cittadini residenti a Marmore". A parlare è Sandro Piccinini segretario del circolo Pd Marmore. Che continua: "Sono state danneggiate circa 10 automobili e una roulotte. L’autore di questi gesti? Probabilmente – avanza Piccinini - si tratta di qualche balordo in cerca delle solite cose: batterie, qualche spicciolo, una felpa e altri piccoli oggetti lasciati all’interno dell’abitacolo. Marmore appare sempre più un centro abbandonato a se stesso, senza quel minimo servizio di vigilanza che sarebbe già molto importante, visti i precedenti".

Il segretario del circolo Pd riporta che "la popolazione e le persone più anziane sono angosciate e molto preoccupate. Inoltre con il ripristino a breve dell’ora legale, quando le tenebre scendono, la paura è destinata ad aumentare. Per questo il circolo Pd Marmore torna con forza a richiedere all’amministrazione comunale l’ installazione della video sorveglianza nei tre punti di accesso al paese, diventato nel corso di questi anni un crocevia per attività illegali. Con la stessa segnalazione si invitano la questura e il comune ad intensificare l’ attività di vigilanza oggi diciamo molto carente. Non ci si venga a dire che non ci sono le risorse, i soldi vanno presi dagli incassi della cascata, dai canoni idrici o dai parcheggi a pagamento dei Campacci".