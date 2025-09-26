Gli studenti del “Galilei“ a caccia dell’oro

PERUGIA - Saranno Umbria e Campania a giocarsi il titolo nazionale nella finale delle competizioni scolastiche di calcio a 5. L’appuntamento è per oggi alle 16.30 al Pala Barton Energy dove gioca la rappresentativa maschile dello scientifico Galilei che ha conquistato la finale dopo un percorso netto. I ragazzi capitanati da Vittorio Ciarapica nella fase a gironi hanno battuto i pari quota della Sardegna 6-1 e 4-3 e ieri hanno superato 6-4 ai rigori l’Emilia Romagna (4-4 dopo i tempi regolamentari) ai quarti e il 2-1 il Lazio in semifinale. Oggi se la vedranno contro la compagine del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania (Salerno).

Ottimo anche il cammino della rappresentativa umbra femminile del liceo Pieralli di Perugia che sempre oggi, alle 9.30, contenderà il terzo posto al Piemonte. Le ragazze capitanate da Flavia Forgione hanno superato la fase a gironi dopo aver pareggiato 1-1 contro la Lombardia e superato 2-0 l’Emilia Romagna. Questa mattina, la vittoria ai rigori nei quarti per 3-1 (1-1 dopo i tempi regolamentari) e la sconfitta per 3-2 contro la Sardegna.

Il programma di domani parte alle 9,30 con le finali per il 3°-4° posto, mentre i due titoli saranno contesi dalle 15, prima la finalissima femminile, tra Sardegna e Trentino Alto Adige, e alle 16,30 Umbria e Campania in campo per giocarsi il titolo maschile. A seguire le premiazioni suggelleranno una vera festa dello sport e dell’amicizia, organizzata sotto l’egida di Coni, Figc e Usr dell’Umbria, e che sarà arricchita dal Premio Fair Play, messo in palio e assegnato da Panathlon Perugia del presidente Luca Ginetto. Riconoscimento che sarà assegnato a un giocatore e a una giocatrice distintisi per un comportamento esemplare.