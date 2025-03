I controlli di vicinato?. Ci sono i gruppi whatsapp

L’idea è di “Difendiamo Spoleto“, la pagina Facebook che ha il chiaro intento di aiutare i cittadini a proteggersi dalle situazione di pericolo e, in particolare, dai furti. Ma, e questo i promotori sui social lo precisano più volte, "i gruppi whatsapp sono solo di prevenzione o segnalazione, di supporto civico e sociale alle persone che si sentono in pericolo o sole, ma non è mai sostitutivo delle forze dell’ordine che dovete sempre e comunque chiamare per prime casi di reale pericolo". Messo in chiaro questo, i gruppi whatsapp funzionano in maniera semplice. Ci sono sei numeri per sei zone: il centro, Ponte Bari e San venanzo, San Giacomo ed Eggi, Viale Marconi e San Nicolò, Via Filosofi e Alta Marroggia. "In questi gruppi di quartiere potete, evitando messaggi inutili, segnalare furti presso la propria abitazione o il proprio quartiere (servono testimonianze dirette). È importante dire sempre orario e modalità di infrazione per dare info utili agli abitanti. Si possono segnalare danni a parchi, auto o monumenti o richiedere di verificare una targa sospetta. Si possono segnalare persone sospette nella propria zona, truffe anche via telefono oppure online e organizzare gruppi di quartiere attivi in zona per prevenire il fenomeno dei furti". "Esistiamo da 7 anni nel territorio – si legge ancora su Facebook – e da allora continuiamo a chiedere che il controllo del vicinato venga istituzionalizzato come in tante altre città attivando il protocollo già in essere tra Comune di Spoleto e Prefettura".

"Tanti anziani soli – scrivono ancora – ci stanno ringraziando per questo servizio che li fa sentire un po’ più sicuri e meno soli, tante mamme con i figli ora hanno un canale aggiuntivo di sicurezza e spesso abbiamo segnalato dei potenziali “pali” che ormai sono la regola prima di un furto, a volte abbiamo segnalato auto prive di assicurazione, altre volte abbiamo avvisato per tempo i cittadini di un intero quartiere dei finti agenti di finte compagnie di luce o gas. A San Martino in Trignano durante il periodo di maggiore concentrazione di furti, abbiamo organizzato un corso di prevenzione ai furti insieme alle autorità, avvocati e forze dell’ordine".