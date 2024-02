I colori del Carnevale in centro. Tutta l’allegria del Martedì Grasso. Bambini in festa tra i carri allegorici In mattinata oltre 1500 studenti delle scuole perugine si sono dati appuntamento in piazza IV Novembre. E nel pomeriggio la sfilata in Corso Vannucci con le fantasiose creazioni dei quartieri di San Sisto .