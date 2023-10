I Ceri simbolo della regione: stemma esposto a Palazzo Pretorio

GUBBIO – Le celebrazioni ufficiali per il cinquantesimo anniversario della scelta dei tre Ceri come simbolo della Regione Umbria saranno domani, ma Gubbio ha già di fatto dato il via alla ricorrenza. È stato infatti esposto ieri mattina, alla finestra di Palazzo Pretorio, proprio il Gonfalone della Regione Umbria (foto) raffigurante i ceri di Gubbio. L’appuntamento ufficiale è però per domani, quando a Perugia si terrà l’evento dal titolo “Cinquant’anni di stemma regionale, simbolo di identità e appartenenza”. Si parte alle 16:30, con l’esposizione dei Ceri Mezzani e l’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio; alle 17, nella Sala dei Notari, si terrà invece un convegno al quale prenderanno parte istituzioni, storici e antropologi che si confronteranno su questo simbolo di identità e appartenenza. Gran finale alle 18:30, con una nuova esibizione degli Sbandieratori e la proiezione, sulla facciata della Cattedrale di San Lorenzo del video mapping “Lucigrafie. L’Umbria nel prodigio della festa”, prodotto dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.