I Carabinieri in Pediatria. Doni e gadget ai piccoli

CITTÀ DI CASTELLO – Portare un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie durante le festività natalizie. Ieri mattina i carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno fatto visita al reparto di Pediatria per un momento di saluto ai piccoli ricoverati che attendono il Natale nelle corsie dell’ospedale tifernate. I militari hanno regalato ai bambini e ai loro familiari un attimo di serenità, strappando sorrisi e gioia per i gadget e i doni che sono stati consegnati. Erano presenti ad accogliere gli ospiti il direttore Silvio Pasqui e quello di pediatria Guido Pennoni insieme al personale sanitario. In un’atmosfera di partecipazione e cordialità, il capitano Massimiliano Croce, comandante della Compagnia di Città di Castello, – accompagnato dal comandante di Stazione, Luogotenente Fabrizio Capalti e da due giovani colleghi – ha espresso la sua particolare ammirazione, ringraziando medici, infermieri e oss per l’infaticabile e professionale assistenza offerta ai piccoli pazienti. "Siamo stati lieti di accogliere i carabinieri tra le corsie della pediatria. La visita dei militari dimostra particolare attenzione e vicinanza dell’Arma anche nei giorni delle festività natalizie, nell’assolvimento del proprio ruolo di assistenza sanitaria continua. I bambini sono stati particolarmente felici di accoglierli e di ricevere i loro doni, soprattutto in considerazione del proverbiale fascino che la divisa dell’Arma ha sui più piccoli", ha detto Pennoni. Il dottor Pasqui a nome della direzione aziendale e di presidio, ha ringraziato "l’Arma dei Carabinieri per questi graditi doni per i bambini ricoverati in questi giorni particolari di festa" e ha rimarcato la "fattiva collaborazione con le forze dell’ordine del territorio".