I cantieri del Metrobus. Crescono i disagi. A San Sisto c’è la navetta

I lavori del Metrobus vanno avanti e con essi crescono i disagi. A San Sisto, in particolare, la situazione nelle ore di punta si fa complicata e proprio al fine di mitigare il più possibile problemi ai residenti, a seguito di un incontro tra i dirigenti comunali con i tecnici dell’azienda Busitalia, è stato deciso di mettere in camo una “navetta” per il collegamento della zona compresa tra via dei Tagliapietra, via Wagner, via Luigi Dallapiccola alla zona compresa tra via Pergolesi e via Albinoni. In particolare il capolinea sarà collocato presso la fermata di via Albinoni nei pressi del palazzetto, consentendo all’utenza di usufruire di un punto di interscambio con tutte le linee che servono tutta la zona.

Inoltre il percorso della navetta si adatterà all’avanzamento dei lavori e alla progressiva chiusura di viale San Sisto e contestualmente, a linea B sarà modificata in base all’avanzamento dei lavori e alla progressiva riapertura di viale S. Sisto effettuando tutte le fermate lungo l’itinerario, sia in salita che in discesa, già previste. La frequenza di passaggio del servizio navetta sarà di 15 minuti e sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00 fino a fine anno e comunque fino al termine dei lavori. L’autobus da impiegare sarà di tipo urbano 7 metri (posti utilizzabili 20/21) e il costo previsto calcolato “a corpo” è di 650 euro al giorno indipendentemente dalle percorrenze chilometriche per un totale di circa 119mila euro.

Sempre su San Sisto, ci sono le perplessità del consigliere comunale di FdI, Nicola Volpi. "Se è pur vero che fossero più che prevedibili i disagi per un’opera strategica per Perugia come il Metrobus, sulla quale la passata Amministrazione e la stessa Giunta Ferdinandi hanno puntato molto in termini di riduzione del traffico e di vivibilità – afferma – così come per l’adeguamento della rete fognaria, i cittadini si aspettano un’attenzione particolare nel cercare di diminuirne l’impatto sulla vita del quartiere". Il consigliere di Fdi fa riferimento, in particolare, alla scarsa attenzione nel limitare i pericoli legati all’ovvio aumento del traffico nelle vie limitrofe alla strada principale di San Sisto, come in via Wagner e soprattutto vicino ai plessi scolastici, materna in primis. "Non si tratta certo di voler creare una polemica inutile e strumentale, ma il Comune dovrebbe informare che sta vigilando con attenzione e sta facendo il possibile per terminare quanto prima i lavori".